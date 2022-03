Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte beschädigen mehrere Fahrzeuge

Pößneck (ots)

Vermutlich am zurückliegenden Wochenende beschädigten ein oder mehrere Unbekannte insgesamt drei PKW im Bereich der Jüdeweiner Straße in Pößneck. Die außerhalb des Geländes des betroffenen Autohauses abgeparkten, mitunter hochpreisigen, Fahrzeuge wurden an den Längsseiten mit mehreren Kratzern mittels eines unbekannten Gegenstandes versehen, sodass Sachschaden entstand. Weiterhin bestand zunächst der Verdacht des Kennzeichendiebstahls eines weiteren PKW- jedoch konnte das Kennzeichen im nahegelegenen Bach aufgefunden werden. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen hinsichtlich der Sachbeschädigungen an den PKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Schleiz zu melden.

