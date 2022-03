Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drei PKW und eine Mauer durch Verkehrsunfall beschädigt: Eine leicht verletzte Person

Bad Blankenburg (ots)

Am Montagnachmittag kam es in Bad Blankenburg zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Schwarzburger Straße aus Bad Blankenburg kommend in Richtung Schwarzatal. Im Bereich Schwarzburger Straße/ Dittersdorfer Weg übersah der Fahrer einen verkehrsbedingt haltenden PKW, welcher abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden fuhr der 29-Jährige auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW. Zusätzlich stieß der Fahrer mit dem Heck des wartenden PKW zusammen. Weiterhin wurde durch das Fahrmanöver eine Mauer beschädigt, sodass an insgesamt drei Fahrzeugen sowie der Mauer nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher wurde durch die Zusammenstöße leicht verletzt

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell