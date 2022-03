Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Grünstadt (ots)

Am Sonntag, 20.03.2022 gegen 00:20 Uhr sollte der Fahrer eines Mercedes in der Industriestraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, was ihm durch entsprechende Anhaltesignale vermittelt wurde. Der Fahrer des Mercedes beschleunigte daraufhin stark und versuchte sich durch stark überhöhte Geschwindigkeit und einer rücksichtlosen Fahrweise der Kontrolle zu entziehen. Die Flucht erstreckte sich über mehrere Straßenzüge in Grünstadt und endete schließlich in einer Sackgasse, wo der Fahrer aus seinem noch rollenden Pkw ausstieg und weiter zu Fuß flüchtete. Der Pkw rollte gegen den Zaun eines Spielplatzes, wo er schließlich zum Sillstand kam. Der Flüchtige wurde von den Beamten noch mehrere hundert Meter zu Fuß verfolgt. Er konnte schließlich eingeholt und widerstandslos festgenommen werden. Der 25-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin besteht für das Fahrzeug kein aktueller Versicherungsschutz und der Fahrzeughalter wusste zudem nichts über die Spritztour. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verkehrsunfallflucht sowie des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs wurden eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5000EUR.

