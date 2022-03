Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen gesucht nach Streitigkeiten auf Discounter-Parkplatz

Haßloch/Pfalz (ots)

Am frühen Freitagabend gegen 18:00 Uhr gerieten auf dem Parkplatz eines Discounters in Haßloch in der Schillerstraße eine Frau und ein Mann mittleren Alters in einen zunächst lautstarken verbalen Streit, welcher dann eskalierte. Beide Personen stellten gegen die jeweilige andere Partei Strafanzeige. Da sich die Sachverhaltsschilderungen der Beteiligten teilweise erheblich voneinander unterscheiden werden Zeugen des Geschehens gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

