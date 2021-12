Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Unfallverursacher fährt weg

Schöppingen (ots)

Einen Schaden von rund 1.500 Euro angerichtet hat ein Unbekannter an einem geparkten Wagen in Schöppingen. Der schwarze Kia stand am Mittwoch zwischen 11.45 und 12.45 Uhr auf einem Parkplatz eines Marktes an der Münsterstraße, als es zu dem Verkehrsunfall kam. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Hinweise erbittet die Polizei an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

