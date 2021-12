Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zunächst Schaden nicht festgestellt

Ahaus (ots)

Erst später hat ein Autofahrer einen Schaden an seinem Wagen festgestellt. Gegen 08.00 Uhr hatte der Gronauer den Kusenhook in Ahaus aus Richtung Fuistingstraße kommend in Richtung Kivitstegge befahren und war nach rechts auf eine Parkplatzzufahrt abgebogen. Um einen Beifahrer aussteigen zu lassen, habe er angehalten, schilderte der Autofahrer. Dann habe er einen gestürzten Radfahrer linksseitig seines Fahrzeugs bemerkt. Dieser habe sich entschuldigt und dann seine Fahrt in Richtung der Schulen fortgesetzt. Mutmaßlich war es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Gestürzten und dem Auto des Geschädigten, einem schwarzen Audi A3, gekommen. Die Polizei bittet den Unbekannten sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

