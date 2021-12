Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Autoanhänger entwendet

Borken (ots)

Einen Anhänger haben Diebe in der Nacht zum Donnerstag in Borken-Burlo gestohlen. Das Fahrzeug des Herstellers Tima ist in Alubauweise gefertigt und unlackiert. Es hat ein BOR-Kennzeichen und besitzt einen Spezialaufsatz, um Minibagger zu transportieren. Der Anhänger hatte verschlossen an der Waldstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell