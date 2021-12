Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Einbruch in Fahrradgarage scheitert

Reken (ots)

Gewaltsam wollten Unbekannte am Mittwoch in Bahnhof-Reken in die Fahrradgarage eines Wohnhauses eindringen. Es gelang den Einbrechern jedoch nicht, die Tür aufzuhebeln. Das Geschehen spielte sich zwischen 07.50 Uhr und 20.15 Uhr auf einem Grundstück an der Kantstraße ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

