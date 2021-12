Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrer leicht verletzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Mittwoch in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 68-Jährige befuhr gegen 15.30 Uhr die Straße Lange Stiege aus Richtung Innenstadt. Aus der Straße An der Nathe kam von links ein 19-Jähriger, der die Lange Stiege mit seinem Rad queren wollte. An der Kreuzung gilt die Rechts-vor-links-Regel. Die Autofahrerin wollte noch ausweichen und streifte einen parkenden Wagen. Die Kollision mit dem Zweiradfahrer konnte die Borkenerin jedoch nicht mehr verhindern. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Borkener in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.200 Euro.

