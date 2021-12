Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallverursacher kommt auf die Gegenspur

Reiffelbach (ots)

Polizei sucht hellen, flüchtigen Kombi. Am Donnerstagmorgen befuhr ein 64-Jähriger mit seinem VW-Passat die L 380 von Reiffelbach in Richtung Callbach. In einer Kurve kam ihm ein heller Kombi auf seiner Fahrbahnseite entgegen. Beide Fahrzeuge berührten sich mit den Außenspiegeln. Die Unfallbeteiligten hielten zunächst an. Der Fahrer des Kombi fuhr jedoch nach kurzem Anhalten weiter. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

