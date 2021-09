Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Schwerverletzter, ein Leichtverletzter und rund 170.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (05.09.2021) in Stuttgart-Feuerbach ereignet hat. Ein 41-jähriger Mann befuhr gegen 11:10 Uhr mit seinem Peugeot von Botnang kommend die Feuerbacher-Tal-Straße und wollte nach links in eine Tankstelle einbiegen. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommenden Porsche, der von einem 55-Jährigen gelenkt wurde. Trotz eingeleiteter Bremsung kam es zum Frontalzusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Peugeotfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht.

