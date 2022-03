Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Baukran stürzt auf geparkten Pkw

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 18.03.22, gegen 09.25 Uhr stürzte in der Weinbergstraße in Neustadt ein Baukran beim Abbau und dem damit verbundenen Zusammenklappen um und streifte einen dort geparkten Pkw. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Der Baukran wurde ebenfalls beschädigt. Die Schwere und Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden, da die Aufräumarbeiten immer noch im Gange sind. Zum Wiederaufstellen des Baukrans musste ein Spezialkran angefordert werden. Bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten kommt es im Bereich der Weinbergstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur Ursache des Umstürzens ist derzeit nichts bekannt.

Vor Ort befanden sich außer der Polizei die Freiwillige Feuerwehr Neustadt.

