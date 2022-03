POL-PDNW: Aktualisierung von 07:15 Uhr: Polizeiautobahnstation Ruchheim kontrolliert LKW zusammen mit den Zentralen Verkehrsdiensten

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am 16.03.22 wurden durch die Polizeiautobahnstation Ruchheim und Kräfte der Zentralen Verkehrsdienste, Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt "Gewerblicher Güterverkehr" durchgeführt. Bei einer Kontrolle gegen 12:30 Uhr, auf der Tank- und Rastanlage Dannstadt West, wurden bei einem Lastzug Verstöße festgestellt. Dieser wies erhebliche technische Mängel auf, unter Anderem Brüche des Hilfsrahmens, gebrochene Bremsscheiben sowie eine verbogene Deichsel. Wegen der Art der technischen Mängel kamen Zweifel auf, ob die letzte Hauptuntersuchung überhaupt durchgeführt wurde. Ermittlungen diesbezüglich dauern derzeit noch an. Zudem konnten bei der Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten eine Vielzahl von Verstößen festgestellt werden. Auch wurde die regelmäßige Überprüfung des digitalen Kontrollgerätes nicht durchgeführt. Beim Auslesen des Digitalen Kontrollgerätes ergaben sich Hinweise, dass die Daten manipuliert wurden. Der Lastzug durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und es werden nun weitere technische Prüfungen vorgenommen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fälschung Technischer Aufzeichnungen eröffnet. Weiter ergeht eine entsprechende Mitteilung an das zuständige Gewerbeaufsichtsamt.

