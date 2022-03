POL-PDNW: PI Grünstadt - Junge Graffiti-Sprayerin auf frischer Tat ertappt

Grünstadt, Vorstadt - 12.-14.03.2022 (ots) - Unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende in eine Apotheke in der Vorstadt einzubrechen. Hierzu wurde der Schließzylinder an der hinteren Eingangstür heraus gebrochen. Letztlich gelang es den Dieben nicht, ins Objekt einzudringen. Die Tat wurde beim Öffnen der Apotheke am Montagmorgen (07:50 Uhr) bemerkt. Es gibt keine Täterhinweise. Rückfragen bitte an: ...

