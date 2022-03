POL-NI: Verstoß gegen das Waffengesetz mit Bedrohung

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Ein 57jähriger Bückeburger ist heute gg. 12.30 Uhr von einem Polizeibeamten der Polizei Bückeburg in der Bückeburger Fußgängerzone überwältigt worden, der zuvor mit drei Schwertern und einem Messer in einer Bäckereifiliale erschienen ist und wirre Äußerungen von sich gab.

Der Mann war heute bereits um 07.15 Uhr in der Bäckereifiliale aufgetaucht und belästigte eine Fachverkäuferin, die daraufhin die Polizei informierte. Die Beamten überprüften den 57jährigen, der sich nach einer Identitätsüberprüfung einsichtig zeigte.

Gegen 12.20 Uhr erschien der Bückeburger erneut in der Bäckerei und hantierte mit drei Schwertern und einem daran befestigten Dolch. Nach Angaben des Verkaufspersonals und anderen Zeugen kam es nicht zu konkreten Tathandlungen oder gezielten Bedrohungen von Personen. Dennoch wirkte die Szenerie für die Anwesenden verstörend, zumal der Mann zusammenhanglose Äußerungen von sich gab.

Schließlich entfernte sich der Bückeburger aus der Bäckerei und ging nach bisherigen Erkenntnissen mit den Schwertern bis hinter die Stadtkirche, um dort vor den Stufen der Kirchengemeinde die Waffen offen abzulegen.

Danach ging der Mann erneut in Richtung der Bäckerei und konnte unmittelbar vor dem Eingangsbereich der Filiale von dem ersten eingetroffenen Polizeibeamten aufgehalten werden.

Der 57jährige drohte dem Beamten und kam den polizeilichen Aufforderungen nicht nach, seine Hände aus den Taschen zu nehmen, weil man nicht auszuschließen konnte, dass der Mann noch immer im Besitz eines Messers war.

Da der Bückeburger unvermindert auf den Polizeibeamten zuging, setzte der Beamte Reizgas gegen den Mann ein, brachte diesen zu Boden und legte dem Gefährder Handfesseln an.

Der Täter wurde in Gewahrsam genommen und verbleibt bis zum Abschluss der noch andauernden Folgeermittlungen, die in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg geführt werden, in der Gewahrsamszelle.

