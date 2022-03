Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW gesucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 08.03.2022, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen PKW auf einem Parkplatz an der Großen Drakenburger Straße. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles.

Der 33-jährige Geschädigte parkte seinen weißen Toyota zwischen ca. 13.00 Uhr und 22.10 Uhr auf einem Firmenparkplatz von BASF nahe des Waldstückes. In diesem Zeitraum beschädigte eine unbekannte Person den Fahrzeuglack an der rechten Fahrzeugseite am vorderen Kotflügel sowie an der Beifahrertür. Der 33-jährige Nienburger, der angab, mit seinem PKW noch am Vormittag in der Werkstatt gewesen zu sein, bemerkte den Schaden am gleichen Abend und erstattete Anzeige bei der Polizei Nienburg.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder im o.g. Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Parkplatzes beobachtet haben, sich telefonisch unter (05021) 97780 zu melden.

