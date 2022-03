POL-PDNW: PI Grünstadt - unter Betäubungsmitteleinfluss E-Scooter geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Freitag, den 18.03.22, gegen 09.25 Uhr stürzte in der Weinbergstraße in Neustadt ein Baukran beim Abbau und dem damit verbundenen Zusammenklappen um und streifte einen dort geparkten Pkw. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Der Baukran wurde ebenfalls beschädigt. Die Schwere und Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden, da die Aufräumarbeiten immer ...

