POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: UNfall auf B19

Sulzbach-Laufen: Unfall beim Überholen

Am Donnerstagmorgen wollte eine 32 Jahre alte BMW-Fahrerin auf der B19 von Laufen in Richtung Sulzbach einen vorausfahrenden PKW in einem unübersichtlichen Streckenabschnitt überholen. Dabei kam ihr ein Daimler-LKW eines 59-Jährigen entgegen. Beim Versuch rechtzeitig wieder auf ihre Fahrbahn einzuscheren, geriet der BMW ins Schleudern und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen die Front des entgegenkommenden LKW. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Die B19 ist derzeit (Stand: 9:15 Uhr) nur einspurig befahrbar. Der Verkehr wird an der Unfallstellevorbeigeleitet. Die beiden Unfallfahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten noch.

