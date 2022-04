Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K 1021 Gemarkung Weil der Stadt: Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von insgesamt 14.000 Euro kam es am Samstagmorgen gegen 11:15 Uhr auf der K1021 zwischen Simmozheim und Merklingen. Die 18-jährige Fahrerin eines Skoda fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Kreisstraße in Richtung Merklingen, als sie zunächst auf schneeglatter Fahrbahn mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern kam und anschließend auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kam ihr ein VW entgegen, in welchem eine 29-Jährige mit ihrem neun Monate alten Kind saßen. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Folge miteinander, woraufhin sich der VW um die eigene Achse drehte, gegen einen Randstein schleuderte, umkippte und schließlich auf der Seite zum Liegen kam. Auch der Skoda drehte sich nach dem Zusammenstoß mehrfach und kam auf dem Randstein zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. In wie weit sich die Beteiligten bei dem Unfall Verletzungen zugezogen haben, muss im Nachgang geklärt werden. Sie wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Kreisstraße 1021 war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt.

