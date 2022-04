Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugenaufruf nach schadensträchtiger Unfallflucht in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag, gegen 15.15 Uhr, fuhr ein blauer Nissan Micra auf der Saarstraße, von der Schwieberdinger Straße her kommend, in Richtung Siegesstraße. Im Kreuzungsbereich mit der Hermann-Hagenmeyer-Straße missachtete der Fahrer des Nissan Micra die Vorfahrt der von rechts kommenden Mercedes-Benz R-Klasse eines 19-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der Mercedes-Benz nach rechts abgewiesen wurde und gegen einen am Fahrbahnrand der Hermann-Hagemeyer-Straße parkenden Opel Astra prallte. Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls beschleunigt und schob vier weitere parkende Pkw, einen Audi TT, einen Seat Leon sowie zwei Mercedes-Benz E-Klassen, aufeinander. Bei dem Unfall wurden der 19-Jährige Mercedes-Lenker sowie dessen 18-jährige Beifahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher fuhr noch etwa 100 Meter weiter, stellte seinen Nissan Micra auf der Saarstraße Ecke Siegesstraße ab und flüchtete, zusammen mit einem weiteren Insassen, zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden männlichen, etwas stämmigeren, dunkel bekleideten Insassen blieb ohne Erfolg. Ermittlungen beim Fahrzeughalter führten bislang ebenfalls nicht zur Identifizierung der Flüchtigen, weshalb die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/68690 um Zeugenhinweise bittet. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 40.000 Euro. Drei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Nissan Micra wurde sichergestellt.

