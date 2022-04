Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 Gemarkung Ludwigsburg: Unfall nach Sekundenschlaf

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 14:30 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Opel Vivaro die Autobahn 81 von Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord verfiel er in einen Sekundenschlaf und fuhr auf einen vorausfahrenden Mercedes-Benz auf. Der Mercedes-Benz wurde daraufhin nach rechts abgewiesen und kam erst etwa 300 Meter weiter auf dem Standstreifen zum Stehen. Alle drei Insassen im Mercedes, die 62-jährige Fahrerin, ihr 59-jähriger Beifahrer sowie ein vierjähriges Kind, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten für weitere Untersuchungen vorübergehend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr Hund, der ebenfalls im Auto war, wurde derweilen in einem Tierheim untergebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Neben einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg waren auch die Feuerwehren aus Pleidelsheim und Freiberg am Neckar sowie zwei Rettungswagen vor Ort.

