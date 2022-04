Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: schlafender Lkw Fahrer von Brand überrascht

BAB 81/ Rastanlage Schönbuch West

Ludwigsburg (ots)

Ein brennender Lastkraftwagen hat am frühen Sonntagmorgen auf der Rastanlage Schönbuch- West einen Schaden in Höhe von mindestens 90.000 Euro verursacht. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet gegen 07:20 Uhr das Führerhaus eines abgeparkten Sattelschleppers in Brand und rief die Feuerwehren Herrenberg und Nufringen auf den Plan. Durch diese konnte der im Führerhaus schlafende 50 jährige Lenker des Lkws mit lebensgefährlichen Verletzungen geborgen werden. Der mit brennbaren Vliesstoffbahnen beladene Lkw brannte nahe zu vollständig aus. Der ukrainische Lkw Lenker wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen.

