Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B27 Ludwigsburg-Nord: Unfall mit sieben Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 14:20 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Nissan Micra die B27 von Bietigheim-Bissingen kommend in Richtung Ludwigsburg. Zwischen der Auffahrt Tammerfeld und der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord befuhr er die mittlere von drei Fahrspuren. Aus Unachtsamkeit infolge eines ablenkenden Gespräches mit seiner 42-jährigen Beifahrerin fuhr er auf den vorausfahrenden Opel Astra eines 38-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Opel Astra auf den davor fahrenden Opel Corsa einer 30-Jährigen, dieser wiederum auf einen Skoda eines 58-Jährigen und der Skoda in der Folge auf einen VW Touran einer 39-Jährigen mit ihrem 38-jährigen Beifahrer geschoben. Bei dem Unfall wurden jeweils die Fahrer der fünf Fahrzeuge sowie die Beifahrer im Nissan Micra und im VW Touran leicht verletzt. Alle Verletzten, bis auf den Fahrer des Skoda, mussten vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der Skoda war auch der einzige Pkw, der nach dem Unfall noch fahrbereit war. Die restlichen Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 17.500 Euro. Neben zwei Streifenwagen des Polizeireviers Ludwigsburg waren auch sechs Fahrzeuge des Rettungsdienstes und drei Fahrzeuge der Feuerwehr vor Ort. Während der etwa zweistündigen Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen und Rückstau bis nach Bietigheim-Bissingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell