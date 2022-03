Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wohnungstür aufgebrochen

Gronau (ots)

Am Samstag wurde die Eingangstür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Brookstraße aufgebrochen. Ob der oder die Täter die Wohnung betraten, ist unbekannt. Entwendet wurde nichts. Die Tat trug sich zwischen 10 und 18 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

