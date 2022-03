Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - 20-Jähriger mal wieder zu aggressiv

Borken (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde der Polizei eine Körperverletzung in einer Gaststätte am Neutor gemeldet, an der auch ein 20-jähriger Borkener beteiligt war. Diese verhielt sich auch gegenüber den Polizeibeamtinnen und -beamten äußerst aggressiv, beleidigte diese massiv uns leistete erheblichen Widerstand gegen seine Ingewahrsamnahme. Ein Beamter erlitt dabei leichte Verletzungen, er konnte seinen Dienst fortsetzen. Gegen den erheblich alkoholisierte und einschlägig polizeibekannten 20-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet.

