Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht in der Stuttgarter Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag ereignete sich gegen 15.15 Uhr in der Stuttgarter Straße auf Höhe des Bahnhofs in Ditzingen eine Unfallflucht. Ein noch unbekannter Lenker eines blauen PKW befuhr die Stuttgarter Straße in Richtung der Calwer Straße. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über das Auto, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bauzaunelemente. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon. Nach bisheriger Erkenntnisse soll eine Gruppe Jugendlicher, die sich am Busbahnhof aufhielt, den Unfall beobachtet haben. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, bittet um weitere Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell