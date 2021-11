Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Wohnhaus in Berne

Delmenhorst (ots)

Berne. In der Zeit von Sonntag, 21.11.21, bis Mittwoch, 24.11.21, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus im "Schwarzen Weg" in Berne. Das Wohnhaus wurde durchsucht. Ob die Einbrecher etwas mitgenommen habe, ist bislang unbekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401-9350 in Verbindung zu setzen.

