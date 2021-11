Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrradfahrerin übersehen

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Eine Fahrradfahrerin hat am Mittwochabend, gegen 18.40 Uhr, eine 67 Jahre alte Delmenhorsterin übersehen. Sie wollte mit ihrem Opel von der Stedinger Straße auf den Geibelweg abbiegen und touchierte dabei den hinteren Reifen der 25-jährigen Fahrradfahrerin aus Delmenhorst. Diese stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in geringer Höhe.

