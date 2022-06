POL-PDLU: Graffiti an Hauswand gesprüht

Schifferstadt (ots) - Am 25.05.2022, um 05:30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter PKW-Fahrer gegen ein in der Speyerer Straße, in Höhe Haus Nr. 14, geparkten PKW und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Als der Besitzer des geparkten PKW zu seinem Fahrzeug kam, fand er an der Windschutzscheibe eine Notiz eines unbekannten Zeugen vor. Auf dem Zettel war notiert, dass es sich bei dem Verursacher um einen ...

mehr