POL-PDLD: Lustadt - Zeuge verhindert Einbruch

Lustadt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte gestern einen Einbruch in ein Vereinsheim in der Oberen Hauptstraße in Lustadt verhindern. Gegen 13.30 Uhr beobachtete er drei Jugendliche, wie diese durch ein eingeworfenes Fenster in das Gebäude klettern wollten. Als sie den Zeugen bemerkten, beendete sie ihr Vorhaben und flüchteten zu Fuß. Da der Zeuge sich auch die Bekleidung der Täter gemerkt hatte, konnten diese kurze Zeit später in der Bahnhofstraße durch die Polizei festgenommen werden. Die drei Jungen im Alter von 13 und 15 Jahren gestanden unmittelbar ihre Tat und wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

