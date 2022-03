Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zweiradfahrer gerät in Gegenverkehr

Wilgartswiesen (ots)

Am 20.03.2022 kam es gegen 15:45 Uhr auf der B48 Fahrtrichtung Johanniskreuz, kurz nach der Abfahrt Hofstätten zu einem Verkehrsunfall. Ein 16- Jährige verlor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Kraftrad und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 51- Jährigen. An dem Kraftrad entstand ein Totalschaden. Das Fahrzeug des 51- Jährigen wurde an der Front schwer beschädigt. Der 16- Jährige wurde verletzt und in das Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht.

