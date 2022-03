Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Wörth am Rhein (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der K15 zwischen Langenberg und Schaidt zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 75-jährige Unfallverursacher aus dem Landkreis Ludwigsburg befuhr mit seinem PKW die K15 in Richtung Schaidt und wollte unmittelbar nach der Einmündung zur K24 nach links auf einen Waldparkplatz abbiegen. Hierbei übersah er den, mit einer vierköpfigen Familie besetzten, herankommenden PKW im Gegenverkehr. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Alle unfallbeteiligten Personen wurden zum Teil schwer verletzt und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die K15 war bis 16:40 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 90.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell