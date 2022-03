POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim- Berauscht auf E-Roller unterwegs

Landau (ots) - Am Samstag, den 19.03.2022, in der Zeit von 08:00 Uhr- 10:00 Uhr, wurde ein silberfarbener Motorroller in der Sudetenstraße gegenüber der Hausnummer 22 in Landau entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau, unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Sarah Hirschfeld, Polizeikommissarin Telefon: ...

