POL-PDLD: 76887 Bad Bergzabern - Harley-Davidson entwendet

Landau (ots) - Mehrere Zeugen meldeten, am 18.03.2022, gegen 14:30 Uhr, einen Fahrzeugführer, der auf einem Supermarkt-Parkplatz in Landau Alkohol konsumierte, mit seinem Pkw sodann auf dem Parkplatz herumfuhr und anschließend in eine Parklücke einparkte. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der 61-jährige männliche Fahrzeugführer auf dem Fahrersitz im Fahrzeug angetroffen werden. Bei dem Fahrzeugführer ...

mehr