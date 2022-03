POL-PDLD: Germersheim, Kirchplatz Freitag, 18.03.2022, um 11.00 Uhr Pkw-Teile an 3 BMW geklaut

Landau (ots) - Durch einen Zeugen wurde, am 18.03.2022, ein Gabelstapler im Feld in der Nähe des Triftwegs in Landau gemeldet. Wie aufgrund des Presseaufrufes vermutet, handelt es sich um den in der Nacht zum 18.03.2022 bei einem Einbruchsdiebstahl entwendeten Gabelstapler. Dieser wurde vor Ort sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Sarah Hirschfeld, PK'in Telefon: 06341-287-0 ...

mehr