Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer gestürzt

Birkenhördt (ots)

Ein 26-Jähriger aus dem Kreis Germersheim befuhr am 20.03.22, gegen 16.50 Uhr, mit seinem Krad die K11 von Vorderweidenthal kommend in Richtung Birkenhördt. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in eine Rechtskurve die Kontrolle über sein Krad, kam im Kurvenausgang nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen am Oberkörperbereich zu und wurde zu weiteren Untersuchungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1000.- Euro. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls befand sich zufällig ein Rettungshubschrauber in der Nähe der Unfallörtlichkeit. Dieser war auf dem Rückflug von einem Einsatz und wurde glücklicherweise vor Ort nicht benötigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell