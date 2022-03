Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: L519/Burrweiler - Alleinunfall mit leichtverletzter Person

Burrweiler (ots)

Am heutigen Abend, gegen 20:50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße die L519 von Frankweiler in Richtung Burrweiler. Kurz vor dem Ortseingang Burrweiler kam der 18-Jährige in einer Linkskurve, wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über seinen PKW. Der PKW kam ins Schleudern, touchierte mit der hinteren Tür der Fahrerseite einen Baum und kam anschließend in der nahegelegenen Wingertszeile zum Stehen, wobei der PKW mit dem Heck noch einen Rebpfosten touchierte. Der 18-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden und er musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 9.000 Euro.

