Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Renneperstraße: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwalmtal-Renneperstraße (ots)

Am Donnerstag gegen 06.30 Uhr fuhr ein 51-jähriger Mann aus Nettetal mit seinem Fahrrad auf der Renneperstraße in Richtung Boisheim. Ein hinter ihm fahrender Pkw-Fahrer beobachtete, wie der Radfahrer plötzlich von der Straße abkam und in den Straßengraben stürzte. Der Zeuge hielt an, kümmerte sich um den 51-Jährigen und verständigte den Rettungsdienst. Der Radfahrer gab an, kurz vor dem Stutz von etwas geblendet worden zu sein. Aufgrund dessen habe er die Kontrolle über sein Fahrrad verloren. Der Nettetaler wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun. Mögliche Hinweise bitte über die Rufnummer 02162 377-0. /wg (277)

