Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Ladendieb festgenommen - U-Haft angeordnet

Viersen (ots)

Am Montag gegen 21.50 Uhr erkannte eine Angestellte eines Supermarktes auf der Ernst-Moritz-Arndt einen Kunden als denjenigen wieder, der vor einigen Tagen bei einem Ladendiebstahl erwischt worden war und deswegen ein Hausverbot erhalten hatte. Als sie den Mann daraufhin ansprach, nahm der Mann die Beine in die Hand und flüchtete in Richtung Lichtenberg. Der Mann hatte augenscheinlich einige Bierdosen dabei, die er nicht bezahlt hatte. Mit Hilfe einer weiteren Zeugin gelang es der Angestellten, den flüchtigen Ladendieb zu stellen. Die zweite Zeugin konnte später berichte, dass der Mann bei seiner Flucht zudem ein Messer in der Hand hielt. Einsatzkräfte nahmen den Mann, einen 35-jährigen Polen ohne festen Wohnsitz, vorläufig fest. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte unter anderem ein Klappmesser und im Nahbereich mehrere Waren des Supermarktes. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der 35-Jährige gestern einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft an. /wg (274)

