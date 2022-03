Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Mehrere Kelleraufbrüche - Kripo ermittelt

Grefrath (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 28. auf den 29. März kam es in Grefrath zu bisher bekannten drei Kelleraufbrüchen. Auf der Bahnstraße verschafften sich der oder die Unbekannten Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses und brachen dort vierzehn Kellerabteile auf. Auf der Umstraße brachen Einbrecher gleich in zwei Mehrfamilienhäuser ein und öffneten gewaltsam eine Vielzahl von Kellerabteilen. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Die Kriminalpolizei in Dülken ermittelt und bittet Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (273)

