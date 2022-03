Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Heidhausen: Diesel aus Bagger gestohlen - Kripo sucht Zeugen

Brüggen-Heidhausen (ots)

In der Zeit zwischen dem 23. März, 09.00 Uhr und dem gestrigen Montag, 06.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer eingezäunten Sandgrube im Bereich Heidhausen. Aus dem Tank eines dort stehenden Baggers stahlen die Unbekannten etwa 100 Liter Dieselkraftstoff. Seit Anfang Februar sind der Polizei insgesamt sieben Fälle von Diesel-Diebstahl angezeigt worden. Im Zeitraum vom 1. November 2021 bis zum 31.Januar 2022 waren es nur zwei Fälle. Hinweise zu Tatverdächtigen oder verdächtigen Fahrzeugen im aktuellen Fall in Heidhausen bitte an die Kripo in Dülken über die die Rufnummer 02162 377-0. /wg (270)

