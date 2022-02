Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Röbel (ots)

Am 09.02.2022 gegen 18:30 Uhr ereignete sich in der Ortslage Untergöhren auf dem Laschendorfer Weg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 36jähriger Kradfahrer befuhr mit seinem nicht zugelassenen Cross-Motorrad den Laschendorfer Weg aus Richtung Laschendorf kommend in Richtung Göhren-Lebbin. An einer der dortigen Verkehrsinseln fuhr der Kradfahrer erst links vorbei und lenkte dann, aus noch unbekannten Gründen, sein Krad scharf nach rechts über den Bordstein und kollidierte im Anschluss mit einem dort befindlichen Straßenbaum. Durch den Zusammenstoß mit dem Baum wurde der Kradfahrer schwerverletzt. Nach erfolgter Erstversorgung vor Ort, wurde er mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand ein geschätzter Schaden von ca. 10.000,-EUR. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell