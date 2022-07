Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Baden-Baden (ots)

Am Montagmittag kam es bei einem Abbiegevorgang eines Linienbusses von der Inselstraße in die Luisenstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb der hintere Teil des Fahrzeugs gegen 11:30 Uhr an einem Ampelmast hängen. Daraufhin zersprang eine Scheibe des Unfallfahrzeugs. Ein Fahrgast wurde durch das zersprungene Glas leicht verletzt und durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in das Krankenhaus nach Baden-Baden gebracht. Die Aufräumarbeiten erfolgten durch die Feuerwehr Baden-Baden.

