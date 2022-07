Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Bürger können der Polizei Fragen stellen

Moers (ots)

Die Polizei Moers bietet eine Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger an. Interessierte sind am Freitag, 29. Juli, von 11 bis 12 Uhr in der Volksbank, Mühlenstraße 24, willkommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell