Dinslaken (ots) - Am Montag (18.07.2022), zwischen 11.30 Uhr und 13.00 Uhr, kam es auf der Karlstraße in der Dinslakener Innenstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter grauer Seat Leon an der hinteren linken Tür stark beschädigt. Der Pkw stand in Höhe "Thyssendreieck" in Fahrtrichtung Karl-Heinz-Klingen-Straße am rechten Fahrbahnrand. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es ...

