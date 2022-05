Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Polizeieinsatz wegen Randaliererin und Streitereien

Schramberg (ots)

Wegen einer randalierenden Frau musste die Polizei am Samstag "An der Steige" eingreifen. Gegen 22.30 Uhr wurde die augenscheinlich deutlich Alkoholisierte gegenüber einer Wirtin eines dortigen Lokals auffällig. Als die bereits Polizeibekannte zurecht gewiesen wurde, griff sie nach Bierkrügen, die zu Bruch gingen. Dabei kamen auch weitere Personen in Gefahr. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung auf und verständigten einen Angehörigen, der die Frau in Obhut nahm. Die Polizei, die am "goldenen Dreieck" auch verstärkt Präsenz zeigte, stellte am Wochenende gut besuchte Gaststätten fest und ermahnte immer wieder Gäste, die im Außenbereich rauchten, sich ruhig zu verhalten. Gegen 4.30 Uhr am Sonntagmorgen wurde dennoch von Anwohnern eine lautstarke Streiterei zwischen zwei betrunkenen Personengruppen gemeldet. Mehrere Streifen schlichteten schließlich den Konflikt.

