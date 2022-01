POL-GI: Recherchen und Verdachtsschöpfung zahlen sich aus + Renitente Ladendiebe + Von der Fahrbahn abgekommen + Peugeot überschlägt sich

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 05.01.2022:

Recherchen und Verdachtsschöpfung zahlen sich aus + Renitente Ladendiebe + Von der Fahrbahn abgekommen + Peugeot überschlägt sich

Gießen: Recherchen und Verdachtsschöpfung zahlen sich aus

Ungewöhnlich war das, was Polizeibeamte am letzten Sonntag in der Bahnhofstraße feststellten. Zwei Personen waren mit einem offenbar hochwertigen Pedelec unterwegs und verhielten sich auffällig, als sie die Beamten sahen. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten bei dem Duo noch einen Bolzenschneider. Das Fahrrad der Marke Cube, so die ersten Feststellungen, war nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Um weitere Ermittlungen durchführen zu können, stellten die Polizisten das Rad und auch das Werkzeug sicher. Über eine Internetrecherche konnte ermittelt werden, dass das Rad am Neujahrstag in Gießen entwendet wurde. Die Besitzerin des Fahrrades hatte dies in den sozialen Netzwerken mitgeteilt, aber keine Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Besitzerin wurde von der Polizei dann angerufen. Eine Anzeige wurde nun nachgeholt. Auf die beiden Personen, zwei algerische Asylbewerber im Alter von 31 und 27 Jahren, kommt nun ein Strafverfahren zu.

Grünberg: Rollator weg

Am Nahrungsberg wurde einer 64 - Jährigen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen der Rollator entwendet. Die Unbekannten hatten die Gehhilfe vor der Wohnung der Frau entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Durstiger Ladendieb

In der Robert - Bosch - Straße in Großen-Linden hat ein 25 - Jähriger am Mittwochmorgen wohl Durst gehabt. Der Mann hatte mehrere Flaschen an Alkohol eingesteckt und wollte damit verschwinden. Noch vor der Kontrolle öffnete er eine Wodka Flasche und trank daraus. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Laute Musik und Bücher geworfen

Offenbar nicht zu beruhigen war ein 30 - Jähriger am Dienstagabend in der Nordanlage in Gießen. Der Mann hatte sehr laute Musik gehört. Als Polizeibeamte ihn darauf ansprachen, warf er mit Büchern nach ihnen. Auch später, als er durch einen Krankenwagen weggefahren wurde, versuchte er, die Sanitäter anzugreifen. Die Beamten mussten Zwang anwenden und ihn fesseln. Er wurde in ärztliche Obhut gegeben.

Lollar: Renitente Ladendiebe

Zigaretten im Wert von fast 800 Euro wollten Ladendiebe am Dienstag, gegen 19.00 Uhr, im Rothweg in Lollar entwenden. Die Täter hatten ein Einkaufszentrum betreten und dort offenbar die fast 100 Packungen eingesteckt. Zeugen hatten dies bemerkt und die Polizei verständigt. Die Täter verhielten sich gegenüber den Zeugen sehr aggressiv. Die Verdächtigen, zwei Staatsangehörige aus Georgien, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, wurden festgenommen. Die beiden 21 - Jährigen mussten eine Sicherheitsleistung zahlen und wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Rabenau: Erheblich angetrunken

In der Allendorfer Straße in Rabenau wurde der Fahrer eines Kleinlasters am Dienstag, gegen 21.30 Uhr, kontrolliert. Dabei stellte es sich heraus, dass er offenbar sehr tief ins Glas geschaut hatte. Ein erster Alkoholtest bei dem 46 - Jährigen ergab einen Wert von 2,7 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Vorbeifahren Ford touchiert

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Ford nach einer Unfallflucht im Alten Wetzlarer Weg. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter zwischen Dienstag (04.Januar) 17.00 Uhr und Mittwoch (05.Januar) 12.00 Uhr den am Fahrbahnrand (Höhe 36) geparkten blauen Fiesta auf der rechten Seite. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Laternenmast beschädigt

Ein bislang Unbekannter stieß am Dienstag (28.Dezember) gegen einen Laternenmast in der Herderstraße in Großen-Linden. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem Unfallverursacher um einen LKW evtl. mit Anhänger. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A480/Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 25-jährige Frau in einem Renault befuhr am Dienstag (04.Januar) gegen 13.45 Uhr die Bundesautobahn 480 von Wettenberg in Richtung Marburg. Dabei kam die Renault-Fahrerin von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Schild sowie einen Leitpfosten. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B429/Gießen: In Schutzplanke geprallt

Am Dienstag (04.Januar) gegen 15.20 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau aus Wettenberg in einem Renault die Bundesstraße 429 in Richtung Wettenberg. Aus unbekannten Gründen kam die Wettenbergerin von der Fahrbahn ab und prallte in die Schutzplanke. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Unfall in der Garbenteicher Straße

Dienstagabend (04.Januar) gegen 20.30 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann aus Pohlheim in einem VW die Garbenteicher Straße in Richtung Ortsausgang. Eine 23-jährige Licherin in einem VW stand an dedr Haltelinie der Brunnenstraße und beabsichtigte in die Garbenteicher Straße einzufahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: Peugeot überschlägt sich

Mittwochnacht (05.Januar) gegen 04.10 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Reiskirchen in einem Peugeot die Landstraße 3129 von Reiskirchen nach Burkhardsfelden. Dabei kam der Peugeot-Fahrer von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste aus dem Straßengraben geborgen werden. Die Straße musste durch die Feuerwehr von auslaufenden Betriebsstoffen befreit werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

