Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes

Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Dinslaken (ots)

Am Montag gegen 12.15 Uhr stellte ein 71-jähriger Mann aus Dinslaken sein Pedelec auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Gerhard-Malina-Straße ab.

Als er kurz darauf zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl seines Fahrrades. Dieses hatte er möglicherweise vergessen abzuschließen.

Bei dem entwendeten Rad handelt es sich um ein blaues E-Bike der Marke Gazelle (Typ: Paris) mit gelben Satteltaschen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 02064-6220 bei der Polizeiwache Dinslaken zu melden.

In der Fahrradsaison kommt es fast täglich zu Fahrraddiebstählen.

Die Polizei weist nochmal darauf hin sein Fahrrad - auch bei nur kurzer Abwesenheit - in jedem Fall abzuschließen bzw. im besten Fall an einen festen Gegenstand anzuketten. Zudem sollte (vor allem bei sehr hochwertigen Fahrrädern) nicht am Fahrradschloss gespart werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell