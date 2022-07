Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kellerbrand im Wohnhaus

Stuttgart-Plieningen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Freitag (08.07.2022) gegen 22.05 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Allgäustraße. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden vorsorglich 46 Bewohner aus dem Gebäude evakuiert und vorübergehend in einem bereitgestellten SSB-Bus untergebracht. Vier Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser verbracht, konnten diese jedoch nach ambulanter Behandlung bald wieder verlassen. Der Gebäude- und Inventarschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach Abschluss der Lösch- und Entrauchungsmaßnahmen der Feuerwehr konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von den Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen. Hinweis auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen bislang nicht vor.

