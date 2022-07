Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag (08.07.2022) in der Böblinger Straße ist ein 88 Jahre alter Autofahrer mit seinem Nissan von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt worden. Der 88-Jährige befuhr gegen 09.30 Uhr die Fuchswaldstraße in Richtung Böblinger Straße und wollte an der Kreuzung Fuchswaldstraße/Böblinger Straße offenbar nach links in die Böblinger Straße abbiegen. Aus bislang ungeklärten Gründen, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, fuhr er geradeaus über eine Grünfläche, beschädigte dort ein Metallgeländer und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem in der Christian-Belser-Straße geparkten Mercedes. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

